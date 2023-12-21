«Спартак» продлил контракт с голкипером Рибаром

Пресс-служба «Спартака» сообщила о продлении контракта с голкипером Патриком Рибаром.

Срок нового соглашения со словаком рассчитан до 30 апреля 2025 года.

В этом сезоне 30-летний вратарь одержал в регулярном чемпионате КХЛ 16 побед в 26 играх при 92 процентах отраженных бросков.

Всего на счету Рибара в КХЛ — 97 матчей, 43 победы, пять матчей «на ноль» и 91.7 процента спасений.