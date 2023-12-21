КХЛ: смотреть трансляцию матчей и расписание игр дня 21 декабря

21 декабря, в четверг, состоятся восемь матчей регулярного чемпионата КХЛ. Публикуем расписание и трансляции. Время начала — московское.

Расписание матчей КХЛ на 21 декабря

16.30. «Авангард» — «Сочи»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Кинопоиск, Okko

17.00. «Автомобилист» — «Ак Барс»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Кинопоиск, Okko

18.00. «Лада» — «Сибирь»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

19.00. «Локомотив» — «Витязь»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

19.00. «Северсталь» — «Торпедо»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

19.00. «Нефтехимик» — «Барыс»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

19.30. СКА — ЦСКА

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Кинопоиск, Okko

19.30. «Динамо Москва» — «Трактор»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Кинопоиск, Okko

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