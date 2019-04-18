"Спартак" подписал со Злобиным двухлетний контракт

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Антоном Злобиным. Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на два года.

⚡️ Антон Злобин принял квалификационное предложение "Спартака" и продолжит играть за красно-белых! https://t.co/a4TffUBUIj pic.twitter.com/HWofdK9dv1 – Spartak Moscow (@spartak_hc) 18 апреля 2019 г.

В минувшем сезоне Злобин провел 30 матчей за "Спартак", в которых набрал 6 (4+2) очков.

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