18:02 | Хоккей — КХЛ

"Спартак" подписал со Злобиным двухлетний контракт

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"Спартак" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Антоном Злобиным. Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Злобин провел 30 матчей за "Спартак", в которых набрал 6 (4+2) очков.

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https://spartak.ru/news/kontrakt-antona-zlobina/

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