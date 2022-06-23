«Спартак» подписал однолетний контракт с вратарем Рибаром

«Спартак» подписал вратаря сборной Словакии Патрика Рибара.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на год.

В минувшем сезоне 28-летний хоккеист провел 26 матчей в КХЛ за минское «Динамо». Также Рибар выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в качестве основного вратаря сборной Словакии.

Ранее вратарь выступал за клубы Словакии и Чехии, за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ, а также провел два сезона за «Кярпят» в чемпионате Финляндии.