КХЛ может отказаться от плей-офф в рамках конференций «Запад» и «Восток»

Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте опубликовала сообщение о том, что в новом сезоне чемпионата КХЛ могут быть произведены изменения в схеме проведения плей-офф.

Федерацией и лигой будет рассмотрена возможность отказа от проведения плей-офф в рамках конференций «Запад» и «Восток». Таким образом, в Кубке Гагарина вернется перекрестный плей-офф между конференциями.

Как отмечается в сообщении, это повысит уровень соревновательности, интенсивности и рейтинга КХЛ в глазах болельщиков.

Также ФХР и КХЛ создадут рабочую группу, которая в течение следующего сезона проработает варианты по дальнейшему развитию чемпионата КХЛ.