Тренер «Северстали» Разин поддержал решение КХЛ проводить 68 матчей в регулярном чемпионате

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поддерживает решение КХЛ проводить 68 матчей в регулярном чемпионате.

«Я считаю, что это хорошо. Чем больше игр, тем интереснее зрителям и болельщикам. Хоккеистам интереснее играть, а не тренироваться, поэтому я за большое количество игр», — приводит слова Разина ТАСС.

Также тренер череповецкой команды высказался о предложении Федерации хоккея России (ФХР) по разделению лиги на две конференции согласно результатам в регулярном чемпионате прошлого сезона. Согласно заявлению ФХР, в первой конференции должны были выступить 12 лучших команд, в том числе «Северсталь».

«Тут много плюсов, много минусов. Я рад, что «Северсталь» поставили в сильную зону. Но, с другой стороны, играя в сильной зоне, в плей-офф выходило бы восемь команд, а в слабой — четыре, я считаю, что это несправедливо. Если бы мы заняли девятое место, то плей-ин был бы из одной игры, я считаю, что это тоже несправедливо для выхода в плей-офф», — отмети Разин.

Сегодня, 23 июня, КХЛ представила календарь на сезон-2022/23. Новый сезон стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве.

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, а розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023 года.

Планируется, что команды проведут по 68 игр в регулярном чемпионате. Это решение должно быть утверждено правлением КХЛ.