«Спартак» обыгрывает СКА со счетом 3:0 после первого периода матча второго раунда Кубка Гагарина

Завершился первый период матча СКА — «Спартак» серии второго раунда плей-офф КХЛ. Московская команда ведет со счетом 3:0.

Голами в составе гостей отметились Егор Савиков, Иван Дроздов и Андрей Локтионов. Ворота СКА защищает Ларс Юханссон.

Напомним, что «Спартак» пропустил первый раунд плей-офф из-за того, что «Йокерит» снялся, и автоматически оказался во втором. Питерская команда прошла минское «Динамо» — 4-0.