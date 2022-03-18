«Металлург» — «Авангард»: все голы первого матча второго раунда плей-офф КХЛ

«Авангард» в гостях обыграл «Металлург» со счетом 8:1 в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Заброшенными голами в составе омской команды отметились Иван Телегин, Наиль Якупов, Кирилл Семенов, Тимофей Давыдов. По два гола забили Дамир Шарипзянов и Николай Прохоркин.

В составе «Металлурга» единственную шайбу забросил Брендэн Лайпсик.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторая игра пройдет 20 марта в Магнитогорске.