«Спартак» обыграл «Куньлунь», в матче заброшено 10 шайб

«Спартак» победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:4. Самым результативным игроком встречи стал 22-летний форвард красно-белых Илья Талалуев, набравший 3 (2+1) очка.

В таблице Западной конференции «Спартак» идет на девятом месте, «Куньлунь» — последний на «Востоке» с одной победой и 13 пораженими (из них 12 — в основное время).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 6:4 (3:1, 2:1, 1:2)

Голы: Уэрек — 2 (бол., Шинкарук, Уэллман), 2:59 — 0:1. Талалуев — 1 (Мусин, Юньков), 4:56 — 1:1. Вишневский — 2 (бол., Зубов, Широков), 9:33 — 2:1. Талалуев — 2 (Цыплаков, Юньков), 10:10 — 3:1. Никишин — 1 (Талалуев), 21:54 — 4:1. Зубов — 1 (бол., Широков), 27:24 — 5:1. Фрэм — 2 (С. Фу), 32:40 — 5:2. Лофквист — 1 (Уэрек), 50:29 — 5:3. Локхарт — 3 (Лофквист, Педан), 58:54 — 5:4. Юньков — 1 (п.в.), 59:09 — 6:4.

Вратари: Трушков — Шикин (Грубец, 10:35, 58:24 — 58:54, 59:07 — 59:09, 59:36).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 31 (8+18+5) — 21 (5+9+7).

Судьи: Морозов, Сидоренко.

12 октября. Москва. «ЦСКА Арена».