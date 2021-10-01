«Спартак» дома уверенно обыграл «Нефтехимик», забросив пять шайб

«Спартак» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

По два очка в составе победителей набрали Дмитрий Кугрышев (0+2), Сергей Широков (0+2) и Том Хеед (0+2). Единственную шайбу у «Нефтехимика» забросил Ансель Галимов.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Локтионов — 4 (Широков), 8:18 — 1:0. Виртанен — 2 (Лехтеря, Хед), 16:34 — 2:0. Петтерссон — 5 (Вишневский, Хед), 32:18 — 3:0. Хохлачев — 6 (бол., Кугрышев, Широков), 44:38 — 4:0. Евенко — 1 (Кугрышев, Ручкин), 52:10 — 5:0. Галимов — 1, 57:08 — 5:1.

Вратари: Красиков — Иванников.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (6+17+8) — 37 (10+11+16).

Судьи: Гофман, Щенев.

1 октября. Москва. Мегаспорт.