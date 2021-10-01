Томи Лямся прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» в матче с «Сибирью»
21:55
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча результативного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:3).
«С такими командами, как «Сибирь», нужно играть попроще. Мы очень сложные комбинации старались выискивать.
Когда соперник в пять человек старается играть перед своими воротами, сложно произвести финальный бросок. Это одна из причин. Считаю, что мы совершали ненужные и глупые ошибки, в том числе в меньшинстве», — цитирует Лямсю официальный сайт «Салавата Юлаева».
Новосибирский клуб прервал серию из 4 поражений. «Салават Юлаев» проиграл второй матч в сезоне.
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