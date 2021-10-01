Томи Лямся прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча результативного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:3).

«С такими командами, как «Сибирь», нужно играть попроще. Мы очень сложные комбинации старались выискивать.

Когда соперник в пять человек старается играть перед своими воротами, сложно произвести финальный бросок. Это одна из причин. Считаю, что мы совершали ненужные и глупые ошибки, в том числе в меньшинстве», — цитирует Лямсю официальный сайт «Салавата Юлаева».

Новосибирский клуб прервал серию из 4 поражений. «Салават Юлаев» проиграл второй матч в сезоне.