Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:23

«Куньлунь» одержал волевую победу над «Спартаком»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Куньлунь» в гостях одержал волевую победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Красно-белые открыли счет в концовке второго периода, когда отличился нападающий Илья Талалуев.

Однако в третьем периоде «Куньлунь» переломил ход встречи и забросил три шайбы: голами отметились защитники Джейсон Фрэм, Тай Шульц и нападающий Брэндон Йип.

Московская команда потерпела четвертое поражение подряд.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Талалуев — 6 (Брынцев, Цыплаков), 39:11 — 1:0. Фрэм — 1 (Шульц), 42:42 — 1:1. Шульц — 1 (Вонг, Николлс), 48:47 — 1:2. Йип — 10 (Фрэм, Родуолд), 49:34 — 1:3.

Вратари: Рибар (58:48 — 59:59) — Смит.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 49 (17+14+18) — 27 (9+8+10).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

4 ноября. Москва. Мегаспорт.

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
3
3
Читайте также
Как МОК поставил американцев на место: афганская война не рассорила нас с олимпийским движением
«Еще круче было бы догнать и обойти»: Овечкин добрался до великого рекорда Хоу
Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
Опубликовано видео уничтожения украинского военного катера «Ланцетом»
Путин назвал число призванных в рамках частичной мобилизации граждан
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Сибири» Мартемьянов оштрафован за непристойный жест

Разин — о денежном штрафе Мартемьянова: «Андрюха, я пошутил»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 26 24 2 49
2 ЦСКА 25 17 8 38
3 Динамо М 26 16 10 36
4 Локомотив 25 16 9 35
5 Торпедо 25 15 10 31
6 Витязь 25 11 14 28
7 Спартак 27 11 16 27
8 Динамо Мн 26 11 15 26
9 Куньлунь 28 10 18 23
10 Северсталь 25 9 16 23
11 Сочи 23 3 20 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 26 17 9 37
2 Сал. Юлаев 25 15 10 35
3 Автомобилист 25 16 9 33
4 Сибирь 27 14 13 31
5 Адмирал 26 13 13 30
6 Авангард 26 12 14 27
7 Ак Барс 25 11 14 26
8 Барыс 27 12 15 25
9 Трактор 26 11 15 25
10 Нефтехимик 25 10 15 21
11 Амур 25 8 17 20
Результаты / календарь
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
4.11 13:00
Спартак – Куньлунь
 1 : 3
4.11 14:30
Трактор – Витязь
 - : -
4.11 17:00
Северсталь – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости