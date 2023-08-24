«Спартак»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды
Полное название: Хоккейный клуб «Спартак» Москва
Год основания: 1946
Главный тренер: Алексей Жамнов
Капитан: Александр Хохлачев
Домашний стадион (вместимость): «Мегаспорт» (11748 зрителей)
«Спартак» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Куньлуня» 2 сентября в 14:00 (мск).
Результат «Спартака» в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Спартак» занял девятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 64 баллами и не попал в плей-офф Кубка Гагарина
Календарь «Спартака» в сезоне КХЛ 2023 / 2024
2 сентября, в субботу, в Москве «Спартак» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня». Игра начнется в 14:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Спартак» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против минского «Динамо» (начало в 19:30). Команда Алексея Жамнова выступает в Западной конференции дивизиона Боброва.
Календарь «Спартака» в сентябре 2023 года
2 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Куньлунь»
4 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Северсталь»
6 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Амур»
8 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Адмирал»
12 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». СКА — «Спартак»
14 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Спартак»
16 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Спартак»
18 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Спартак»
21 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Барыс»
23 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Трактор»
26 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Сочи»
28 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Спартак»
30 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Спартак»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
Состав «Спартака» на сезон 2023 / 2024
Вратари
1 — Андрей Кареев
30 — Андрей Сковронский
42 — Патрик Рибар
88 — Дмитрий Куликов
Защитники
3 — Даниил Иванов
5 — Роман Рукавишников
18 — Дмитрий Костенко
21 — Никита Соколов
29 — Тимур Хайруллин
34 — Егор Савиков
55 — Дмитрий Вишневский
57 — Семен Ручкин
62 — Даниил Орлов
67 — Михал Чайковски
71 — Лев Стариков
86 — Егор Зайцев
97 — Игорь Чибриков
Нападающие
2 — Егор Варюшкин
8 — Матвей Заседа
9 — Максим Цыплаков
11 — Егор Чезганов
17 — Иван Морозов
24 — Павел Порядин
25 — Ансель Галимов
28 — Александр Пашин
33 — Герман Точилкин
44 — Кирилл Кожевников
47 — Даниэль Усманов
77 — Никита Сусуев
85 — Илья Талалуев
87 — Николай Голдобин
90 — Андрей Локтионов
92 — Шэйн Принс
93 — Александр Хохлачев
95 — Герман Рубцов
96 — Александр Бурмистров
98 — Александр Беляев
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Спартака» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -