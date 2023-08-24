Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

«Спартак»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ХК «Спартак».
Фото ХК «Спартак»
ХК «Спартак».
Фото ХК «Спартак»
1/2
Основная информация о ХК «Спартак» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Спартак» Москва
Год основания: 1946
Главный тренер: Алексей Жамнов
Капитан: Александр Хохлачев
Домашний стадион (вместимость): «Мегаспорт» (11748 зрителей)

«Спартак» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Куньлуня» 2 сентября в 14:00 (мск).

Результат «Спартака» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Спартак» занял девятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 64 баллами и не попал в плей-офф Кубка Гагарина

Календарь «Спартака» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Москве «Спартак» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня». Игра начнется в 14:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Спартак» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против минского «Динамо» (начало в 19:30). Команда Алексея Жамнова выступает в Западной конференции дивизиона Боброва.

Календарь «Спартака» в сентябре 2023 года

2 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Куньлунь»

4 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Северсталь»

6 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Амур»

8 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Адмирал»

12 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». СКА — «Спартак»

14 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Спартак»

16 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Спартак»

18 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Спартак»

21 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Барыс»

23 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Трактор»

26 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Сочи»

28 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Спартак»

30 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Спартак»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

ХК «Спартак».
Фото ХК «Спартак»

Состав «Спартака» на сезон 2023 / 2024

Вратари

1 — Андрей Кареев

30 — Андрей Сковронский

42 — Патрик Рибар

88 — Дмитрий Куликов

Защитники

3 — Даниил Иванов

5 — Роман Рукавишников

18 — Дмитрий Костенко

21 — Никита Соколов

29 — Тимур Хайруллин

34 — Егор Савиков

55 — Дмитрий Вишневский

57 — Семен Ручкин

62 — Даниил Орлов

67 — Михал Чайковски

71 — Лев Стариков

86 — Егор Зайцев

97 — Игорь Чибриков

Нападающие

2 — Егор Варюшкин

8 — Матвей Заседа

9 — Максим Цыплаков

11 — Егор Чезганов

17 — Иван Морозов

24 — Павел Порядин

25 — Ансель Галимов

28 — Александр Пашин

33 — Герман Точилкин

44 — Кирилл Кожевников

47 — Даниэль Усманов

77 — Никита Сусуев

85 — Илья Талалуев

87 — Николай Голдобин

90 — Андрей Локтионов

92 — Шэйн Принс

93 — Александр Хохлачев

95 — Герман Рубцов

96 — Александр Бурмистров

98 — Александр Беляев

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Спартака» в разделе сайта «СЭ».

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никита Квартальнов: «Мне звонили и угрожали»

Кубок мэра Москвы: расписание и результаты матчей турнира клубов КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 19:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости