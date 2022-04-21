«Спартак» и вратарь Красиков заключили новый контракт сроком на один год

«Спартак» подписал новый контракт с вратарем Алексеем Красиковым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 26-летний вратарь провел за «Спартак» 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ при 16 победах и 91,6 процентов спасений.

Ранее Красиков играл за олимпийскую сборную России до 23 лет, а также участвовал в Матчах звезд КХЛ и МХЛ.