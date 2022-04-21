«Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Пименовым

Нападающий Артем Пименов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца апреля 2024 года.

«Переговоры вел агент, я не собирался никуда уходить. Клуб и я сам были заинтересованы в подписании контракта. Задача: быть стабильным на протяжение всего сезона и стараться от игры к игре прогрессировать. Очень рад подписанию контракта и горд продолжать своё выступление за «Салават Юлаев», здесь есть все условия для дальнейшего развития!» — приводит слова хоккеиста сайт «Салавата Юлаева».

В минувшем сезоне 25-летний Пименов принял участие в 25 матчах и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-1» и 8 минутах штрафа.