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«Спартак» договорился об увеличении квоты посещаемости домашних матчей

14:00
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«Спартак» согласовал с Роспотребнадзором увеличение квот посещаемости домашних матчей в декабре до 70 от вместимости арены, информирует пресс-служба клуба.

«Спартак» согласовал с Роспотребнадзором увеличение квот посещаемости домашних матчей в декабре до 70% от вместимости арены. Ждем вас на ближайших играх в ДС «Мегаспорт» 10 и 12 декабря. Обязательно наличие QR-кода!", — говорится в сообщении.

Ранее разрешенная вместимость составляла 30 процентов. В предстоящих домашних матчах «Спартак» сыграет с «Йокеритом» (10 декабря) и «Автомобилистом» (12 декабря).

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Роман Шишов все материалы автора
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