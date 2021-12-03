«Спартак» договорился об увеличении квоты посещаемости домашних матчей
«Спартак» согласовал с Роспотребнадзором увеличение квот посещаемости домашних матчей в декабре до 70 от вместимости арены, информирует пресс-служба клуба.
«Спартак» согласовал с Роспотребнадзором увеличение квот посещаемости домашних матчей в декабре до 70% от вместимости арены. Ждем вас на ближайших играх в ДС «Мегаспорт» 10 и 12 декабря. Обязательно наличие QR-кода!", — говорится в сообщении.
Ранее разрешенная вместимость составляла 30 процентов. В предстоящих домашних матчах «Спартак» сыграет с «Йокеритом» (10 декабря) и «Автомобилистом» (12 декабря).
ХК «Спартак» согласовал с Роспотребнадзором увеличение квот посещаемости домашних матчей в декабре до 70% от вместимости арены.— Spartak Moscow (@spartak_hc) December 3, 2021
Ждем вас на ближайших играх в ДС «Мегаспорт» 10 и 12 декабря.
Обязательно наличие QR-кода!
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