Игорь Никитин: «Я провел 7 классных лет в ЦСКА, не вижу смысла что-то доказывать»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал игру против ЦСКА (0:1 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ и ответил на вопросы журналистов.

— Тяжелая игра вышла, обе команды потратили достаточно сил. В основное время возможность победить была у обеих команд. В овертайме отдали шайбу, поэтому дали шансы. А так ребята, конечно, отработали и моменты в принципе создали, надо было реализовывать. Готовимся дальше.

— Какие эмоции у вас от этой игры? Все-таки первый матч в качестве главного тренера другой команды на арене ЦСКА.

— Эмоции сейчас от поражения. Я 7 классных лет в ЦСКА провел, доказывать что-то не вижу смысла, надо доказывать сейчас в «Локомотиве», что я достоин этого назначения. Я на этом сосредоточен.

— Были ли готовы к такому приему от ЦСКА в овертайме? Достаточно быстрый гол пропустили.

— Да нет, не быстрый. Может быть, усталость там сказалась, шайбу не надо было отдавать. В овертайме задача — сохранять шайбу и ждать своего шанса. Где-то лишнее обострение сделали, потеря произошла, а там тяжело, когда «4 на 3», здесь нужно ждать отскоки. Они, к сожалению, были не в нашу пользу.

— У «Локомотива» 4 шайбы в 6 матчах, можно ли сказать, что атака команды в кризисе?

— Мы сегодня 9-ю игру через день играли. Это такая достаточно серьезная нагрузка, у меня, честно говоря, такого еще не было. Разрушать легче, чем создавать. Поэтому на усталости эти моменты не просто реализовать. Плюс мы играли против организованных команд последние игры. Кто в обороне умеет играть, умеет терпеть, поэтому открытого хоккея не было в этих играх.

— Хватает ли «физики», заложенной команде летом?

— Мы работаем по факту, форму можно в течение сезона набирать. Но я не думаю, что предыдущий тренерский штаб сделал плохую работу, они сделали хорошую работу. Не всегда в хоккее все идет по плану, так сказать. Естественно, мы работаем, плюс игры — это тоже такая функциональная нагрузка для развития и набора формы. Терпение нужно и характер проявлять. Кто перетерпит, тот на следующую ступеньку заходит. Наша задача такая.

— Игры идут через день. Где брать сейчас силы?

— По большому счету у нас плей-офф идет, мы как в плей-офф (смеется). Надо учиться же это делать. А когда учиться? Мы вот сейчас и учимся. В принципе, используем это не только как обучение команды, кто через это проходит, тот и растет.

Единственную шайбу в овертайме забросил Михаил Григоренко.