Сегодня, 28 ноября, «Спартак» на своем льду примет московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Команды уже встречались в нынешнем сезоне: в сентября бело-голубые обыграли соперника со счетом 6:3. «Спартак» не может победить в дерби с сентября 2020 года (5:4б).

«Спартак» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице западной конференции и отстает от «Динамо», идущего вторым, на 8 очков.

Следить за матчем «Спартак» — «Динамо» Москва можно на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте КХЛ.