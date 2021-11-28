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«Спартак» — «Динамо» Москва: где смотреть и во сколько начало матча чемпионата КХЛ

12:30
«Спартак» на своем льду примет московское «Динамо». Фото ХК «Спартак»
«Спартак» на своем льду примет московское «Динамо». Фото ХК «Спартак»
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Сегодня, 28 ноября, «Спартак» на своем льду примет московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Команды уже встречались в нынешнем сезоне: в сентября бело-голубые обыграли соперника со счетом 6:3. «Спартак» не может победить в дерби с сентября 2020 года (5:4б).

«Спартак» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице западной конференции и отстает от «Динамо», идущего вторым, на 8 очков.

Следить за матчем «Спартак» — «Динамо» Москва можно на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте КХЛ.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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