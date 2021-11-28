Сегодня, 28 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится девять матчей. В центральной встрече сыграют московские клубы — «Спартак» против «Динамо».

«Адмирал» — «Сочи» (10.00 мск)

«Амур» — «Салават Юлаев» (10.00)

«Сибирь» — «Автомобилист» (13.30)

«Спартак» — «Динамо» Москва (14.00)

«Йокерит» — «Локомотив» (17.00)

«Нефтехимик» — «Ак Барс» (17.00)

«Динамо» Минск — «Трактор» (17.10)

«Динамо» Рига — ЦСКА (18.00)

«Куньлунь» — «Металлург» (19.30)

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