КХЛ: «Спартак» — «Динамо» Москва и другие матчи 28 ноября
09:05
Сегодня, 28 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится девять матчей. В центральной встрече сыграют московские клубы — «Спартак» против «Динамо».
«Адмирал» — «Сочи» (10.00 мск)
«Амур» — «Салават Юлаев» (10.00)
«Сибирь» — «Автомобилист» (13.30)
«Спартак» — «Динамо» Москва (14.00)
«Йокерит» — «Локомотив» (17.00)
«Нефтехимик» — «Ак Барс» (17.00)
«Динамо» Минск — «Трактор» (17.10)
«Динамо» Рига — ЦСКА (18.00)
«Куньлунь» — «Металлург» (19.30)
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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