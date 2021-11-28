«Сочи» в гостях разгромил «Адмирал», забросив восемь шайб

«Сочи» одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» и завершилась со счетом 8:2.

В составе гостей дубль оформил Мартин Бакош. Еще по одной шайбе на свой счет записали Янис Якс, Давид Рундблад, Кирилл Мельниченко, Ярослав Дыбленко, Дмитрий Колготин, а также Амир Гараев. У хозяев шайбы забросили Владислав Ушенин и Артем Гареев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» (Сочи) — 2:8 (1:1, 1:4, 0:3)

Голы: Вл. Ушенин — 4 (бол., Вяч. Ушенин, Мозик), 7:40 — 1:0. Якс — 5 (Точицкий, Колготин), 14:51 — 1:1. Рундблад — 2 (Точицкий, Колготин), 21:24 — 1:2. Мельниченко — 2 (Лайпон, Бакош), 21:49 — 1:3. Бакош — 5 (Лайпон, Паутов), 23:11 — 1:4. Дыбленко — 2 (Лайпон, Мищенко), 25:51 — 1:5. Гареев — 3 (бол., Индрашис, Шулак), 27:48 — 2:5. Колготин — 2, 49:58 — 2:6. Бакош — 6 (Галенюк, Рундблад), 50:19 — 2:7. Гараев — 9 (бол., Николаев, Мищенко), 54:07 — 2:8.

Вратари: Серебряков (Налимов, 25:51) — Третьяк.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (9+12+5) — 38 (15+14+9).

Судьи: Акузовский, Юдаков.

28 ноября. Владивосток. Фетисов Арена.