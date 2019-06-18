Сосед семьи Максима Соколова рассказал о дне убийства жены экс-хоккеиста

Павел Маркарян, сосед семьи экс-игрока сборной России Максима Соколова, в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" рассказал о дне убийства жены бывшего хоккеиста.

– Когда все случилось, я был у себя в гараже и внезапно услышал где-то на улице: "Из дома Максима выходил окровавленный рабочий". Лично я ничего не видел. Только слышал – не более того, – сказал Маркарян.​

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Максим, на которого первоначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына Арсения, который стал главным подозреваемым в убийстве матери.

Во вторник его отпустили из СИЗО, потому что следователи пришли к выводу, что причин арестовывать 15-летнего сына экс-хоккеиста СКА нет.

Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье //Убийство жены Максима Соколова: основные версии