Младшего сына Максима Соколова отпустили на свободу. Он остается главным подозреваемым в убийстве матери

Младшего сына экс-игрока сборной России Максима Соколова отпустили из СИЗО, сообщает 5-tv.ru. Однако он остается главным подозреваемым в убийстве матери.

Следователи пришли к выводу, что причин арестовывать 15-летнего сына экс-хоккеиста СКА нет. Сообщается, что правоохранители учли возраст и данные о личности юноши, а Максим Соколов поручился, что сын будет находиться под его надзором. По предварительным данным, на теле и одежде Арсения не нашли следов крови.

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый Максим, на которого первоначально упало подозрение. Однако позже СК РФ задержал младшего сына Арсения, который стал главным подозреваемым в убийстве матери.

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