«Сочи» расторг контракт с защитником Погоришным
15:54
Защитник Олег Погоришный покидает «Сочи», сообщает официальный сайт команды. Клуб расторг контракт с игроком по обоюдному соглашению сторон.
Защитник провел в «Сочи» три сезона. В минувшем регулярном чемпионате он провел 57 игр и набрал 9 (2+7) баллов при показателе полезности «-16».
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Oleg-Pogorishnyj-pokidaet-Sochi-10762
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