«Сочи» расторг контракт с защитником Погоришным

Защитник Олег Погоришный покидает «Сочи», сообщает официальный сайт команды. Клуб расторг контракт с игроком по обоюдному соглашению сторон.

Защитник провел в «Сочи» три сезона. В минувшем регулярном чемпионате он провел 57 игр и набрал 9 (2+7) баллов при показателе полезности «-16».