Генменеджер «Ак Барса» рассказал, как убедил Воронкова не уезжать в «Коламбус»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» рассказал о подписании нового контракта с нападающим сборной России Дмитрием Воронковым. Он рассчитан до конца сезона-2022/23.

«По поводу Воронкова еще недавно, казалось, все было решено. На столе уже лежала бумага: «Коламбус» выплачивал две трети от его контракта и забирал нападающего через сезон, как прописано в регламенте. Мы сумели убедить игрока, что он нужен «Ак Барсу», лиге. Приводили много аргументов, сделали все возможное и предложение «жакетов» было отправлено в корзину. Воронков проведет в «Ак Барсе» как минимум еще два сезона», — сказал Валиуллин.

20-летний Воронков был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ-2019 под общим 114-м номером. В прошлом сезоне форвард набрал 19 (7+12) очков в 53 встречах регулярного чемпионата КХЛ, а также 10 (6+4) баллов в 15 матчах плей-офф.