«Сибирь» дома обыграла «Амур»
«Сибирь» обыграла «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе «Сибири» шайбы забросили Владимир Бутузов, Илья Морозов, Дмитрий Овчинников и Александр Шаров.
У хабаровского клуба отличился Евгений Оксентюк.
Команда из Новосибирской области записала на свой счет четвертую победу подряд. После этой игры клуб занимает 2-е место в турнирной таблице Востока, имея в активе 45 очков.
«Амур» расположился на последней строчке, набрав 29 очков.
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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Голы: Бутузов — 12 (Голубев, Ахияров), 12:22 — 1:0. Морозов — 3 (Бек, Коротков), 16:17 — 2:0. Овчинников — 4 (Морозов, Яковлев), 25:20 — 3:0. Оксентюк — 1 ( Ли, Барулин), 30:32 — 3:1. Шаров — 16 (мен., Аланов), 31:57 — 4:1.
Вратари: Красоткин — Аликин (Калниньш, 32:58).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 35 (13+13+9) — 31 (9+12+10).
Судьи: Лаврентьев, Раминг.
23 ноября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.
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Сибирь – Амур
|4 : 1
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Авангард – Спартак
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Барыс – Ак Барс
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