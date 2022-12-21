«Сочи» подписал контракт с защитником Кудако

Защитник Вадим Кудако перешел в «Сочи». Контракт игрока рассчитан до конца сезона, сообщает официальный КХЛ.

Из сочинского клуба ушел вратарь Алексей Мельничук, вернувшийся из аренды в «Тракторе».

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 13 матчей и не отличился результативными действиями. Показатель его полезности составил «-7».

Кудако перешел в «Сибирь» из «Северстали» в 2021 году. Всего в составе новосибирской команды он провел 44 матча в рамках КХЛ и набрал 4 (3+1) очка.