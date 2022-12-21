Защитник Адам Альмквист покинул «Трактор»

Защитник «Трактора» Адам Альмквист покидает команду, сообщает пресс-служба клуба.

В команде футболист выступал с сентября этого года. Его соглашение было рассчитано на один год.

За «черно-белых» швед провел 25 матчей, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. По итогам сезона-2021/22 Альмквист стал лучшим защитником-бомбардиром минской команды.

18 декабря хоккеист был помещен в Список отказов.