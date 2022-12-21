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Сегодня, 09:00

КХЛ: «Локомотив» — «Ак Барс», СКА — ЦСКА и другие матчи 21 декабря

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Форвард СКА Максим Грошев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

21 декабря, среда

16.30 (мск) «Барыс» — «Авангард»

17.00 «Автомобилист» — «Сибирь»

17.00 «Металлург» — «Адмирал»

17.00 «Салават Юлаев» — «Амур»

19.00 «Локомотив» — «Ак Барс»

19.00 «Нефтехимик» — «Куньлунь»

19.00 «Северсталь» — «Сочи»

19.00 «Торпедо» — «Витязь»

19.30 СКА — ЦСКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 42 34 8 71
2 Локомотив 41 25 16 56
3 ЦСКА 39 25 14 55
4 Торпедо 40 24 16 51
5 Динамо М 41 22 19 51
6 Спартак 42 20 22 46
7 Витязь 41 18 23 44
8 Динамо Мн 41 17 24 42
9 Северсталь 40 14 26 38
10 Куньлунь 42 14 28 32
11 Сочи 39 5 34 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 40 28 12 59
2 Металлург 40 25 15 54
3 Сибирь 43 24 19 51
4 Адмирал 41 23 18 51
5 Сал. Юлаев 40 21 19 50
6 Авангард 40 22 18 48
7 Ак Барс 40 19 21 45
8 Барыс 41 18 23 39
9 Амур 39 16 23 38
10 Трактор 42 16 26 37
11 Нефтехимик 40 17 23 35
Результаты / календарь
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25.12
26.12
21.12 16:30
Барыс – Авангард
 - : -
21.12 17:00
Автомобилист – Сибирь
 - : -
21.12 17:00
Металлург – Адмирал
 - : -
21.12 17:00
Сал. Юлаев – Амур
 - : -
21.12 19:00
Локомотив – Ак Барс
 - : -
21.12 19:00
Нефтехимик – Куньлунь
 - : -
21.12 19:00
Северсталь – Сочи
 - : -
21.12 19:00
Торпедо – Витязь
 - : -
21.12 19:30
СКА – ЦСКА
 - : -
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