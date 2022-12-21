КХЛ: «Локомотив» — «Ак Барс», СКА — ЦСКА и другие матчи 21 декабря

Регулярный чемпионат КХЛ.

21 декабря, среда

16.30 (мск) «Барыс» — «Авангард»

17.00 «Автомобилист» — «Сибирь»

17.00 «Металлург» — «Адмирал»

17.00 «Салават Юлаев» — «Амур»

19.00 «Локомотив» — «Ак Барс»

19.00 «Нефтехимик» — «Куньлунь»

19.00 «Северсталь» — «Сочи»

19.00 «Торпедо» — «Витязь»

19.30 СКА — ЦСКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут