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«Сочи» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче Андриевского

21:43
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«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:1. Победный гол забил Степан Старков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Кадейкин — 3 (Сергеев, Кугрышев), 3:51 — 0:1. Крикунов — 3 (Петров), 44:11 — 1:1. Старков — 3 (Эллис, Калетник), 48:37 — 2:1. Мосалев — 1 (п.в.), 59:32 — 3:1.

Вратари: Шикин — Метсола (59:13 — 59:32).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 23 (9+6+8) — 23 (14+4+5).

Судьи: Лаврентьев, Оскирко.

29 октября. Сочи. ДС «Большой».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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