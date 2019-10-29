«Сочи» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче Андриевского
21:43
«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:1. Победный гол забил Степан Старков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы: Кадейкин — 3 (Сергеев, Кугрышев), 3:51 — 0:1. Крикунов — 3 (Петров), 44:11 — 1:1. Старков — 3 (Эллис, Калетник), 48:37 — 2:1. Мосалев — 1 (п.в.), 59:32 — 3:1.
Вратари: Шикин — Метсола (59:13 — 59:32).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 23 (9+6+8) — 23 (14+4+5).
Судьи: Лаврентьев, Оскирко.
29 октября. Сочи. ДС «Большой».
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...