КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сочи» обменял Лещенко в «Трактор»

11:53
Теги:

«Сочи» на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Вячеслава Лещенко. Его обменяли в «Трактор» на денежную компенсацию.

25-летний нападающий в прошедшем сезоне набрал 9 (5+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата. Кроме «Сочи», он выступал также за «Спартак» и «Ак Барс». Всего в КХЛ на его счету 292 встречи и 98 (44+54) баллов.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Vjacheslav-Leshhenko-prodolzhit-kareru-v-Traktore-9931

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир