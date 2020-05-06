«Сочи» обменял Лещенко в «Трактор»

«Сочи» на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Вячеслава Лещенко. Его обменяли в «Трактор» на денежную компенсацию.

25-летний нападающий в прошедшем сезоне набрал 9 (5+4) очков в 30 матчах регулярного чемпионата. Кроме «Сочи», он выступал также за «Спартак» и «Ак Барс». Всего в КХЛ на его счету 292 встречи и 98 (44+54) баллов.