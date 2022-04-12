Быков прокомментировал увольнение Квартальнова из «Ак Барса»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» высказался об увольнении Дмитрия Квартальнова из «Ак Барса».

«Любое увольнение — это беда для специалиста. В этой профессии нужно быть готовым к такому роду решений. Видимо, руководство посчитало, что нужно сделать изменение курса. Итоги работы Квартальнова? Эта команда всегда находилась вверху.

Конечно, если нет Кубка, то многие станут говорить, что не получилось. Но нужно смотреть шире, с другой стороны. Здесь много нюансов. У нас же все заточено на результат, хотя есть другие аспекты развития», — сказал Быков «СЭ».

Квартальнов возглавлял «Ак Барс» с мая 2019 года. Вчера, 11 апреля казанский клуб объявил о расторжении контракта с 56-летним специалистом и его тренерским штабом.

В сезоне-2021/22 «Ак Барс» под руководством Квартальнова вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.