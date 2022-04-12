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Сегодня, 15:12

Быков прокомментировал увольнение Квартальнова из «Ак Барса»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» высказался об увольнении Дмитрия Квартальнова из «Ак Барса».

«Любое увольнение — это беда для специалиста. В этой профессии нужно быть готовым к такому роду решений. Видимо, руководство посчитало, что нужно сделать изменение курса. Итоги работы Квартальнова? Эта команда всегда находилась вверху.
Конечно, если нет Кубка, то многие станут говорить, что не получилось. Но нужно смотреть шире, с другой стороны. Здесь много нюансов. У нас же все заточено на результат, хотя есть другие аспекты развития», — сказал Быков «СЭ».

Квартальнов возглавлял «Ак Барс» с мая 2019 года. Вчера, 11 апреля казанский клуб объявил о расторжении контракта с 56-летним специалистом и его тренерским штабом.

В сезоне-2021/22 «Ак Барс» под руководством Квартальнова вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.

Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Вячеслав Быков
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0 - 6
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СКА - ЦСКА
3 - 2
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1 - 3
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2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
0 - 0
3 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
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1 - 6
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1 - 2
4. Спартак - СКА
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4 - 1
Металлург - Авангард
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1. Металлург - Авангард
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5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
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3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
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2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
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3. Авангард - Ак Барс
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
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1. Динамо М - Северсталь
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
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1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
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Трактор - Нефтехимик
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