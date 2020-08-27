Сколько зрителей посетит домашние матчи «Спартака»? Отвечает директор клуба

Спортивный директор «Спартака» Павел Ни-Ли на пресс-конференции, посвященной старту сезона, рассказал о планах красно-белых относительно новой арены и посещаемости в этом сезоне.

— Этот сезон мы точно проведем на «ЦСКА Арене». Работа строительству новой арене ведется, но сроков пока сказать не можем, — отметил Ни-Ли.

— «Спартак» будет играть со зрителями?

— В понедельник окончательно решим с представителями Роспотребнадзора. Наша позиция всегда была — нужно играть со зрителями. Мы пострадали из-за этого, потому что в шестом матче плей-офф с «Динамо» нам не хватило поддержки трибун. На домашних матчах рассчитываем видеть 3500 болельщиков на домашних матчах. Приоритет получат владельцы абонементов, которых продано около двух тысяч. (Евгений Белоусов)