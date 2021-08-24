Скабелка: «На сегодняшний день команда не выглядит такой мобильной и быстрой»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:2 Б) на Кубке Губернатора Челябинской области.

«На сегодняшний день команда не выглядит такой мобильной и быстрой, — сказал Скабелка. — Отсюда достаточно много невынужденных потерь и большое количество пропущенных контратак. Поэтому такой результат».