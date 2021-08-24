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Питерс — о будущем Дацюка: «Мы ждем его решения, на прошлой неделе он тренировался с командой»

15:56
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс рассказал о ситуации с продолжением карьеры нападающего команды Павла Дацюка.

«Павел тренировался с командой на прошлой неделе несколько раз. После этих тренировок я спрашивал у Германа Титова: «Кто был нашим лучшим нападающим на этих занятиях?» и он ответил: «Дацюк». Сейчас он отправляется на благотворительный матч в Нижний Новгород. Мы ждем его решения», — сказал Питерс.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Дацюк провел 51 матч, в котором набрал 35 (12+23) очков. В 5 матчах плей-офф Дацюк забросил 1 шайбу и отдал 3 результативные передачи.

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Иван Богун все материалы автора

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