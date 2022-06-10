Скабелка может возглавить «Барыс»

По информации «СЭ», Андрей Скабелка, скорее всего, станет новым главным тренером «Барыса» и сменит на этом посту Юрия Михайлиса.

Ранее белорусский специалист уже работал в казахстанском клубе в 2018-2020 годах, а последним местом его работы был «Локомотив».

Скабелка был уволен из ярославского клуба из-за неудовлетворительного результата команды в сезоне КХЛ-2021/22. «Локомотив» в 1/4 финала Западной конференции уступил ЦСКА со счетом в серии 0-4.

Михайлис возглавляет «Барыс» с 2020 года, также он является главным тренером сборной Казахстана.