Президент «Локомотива» рассказал о причинах увольнения Скабелки по ходу сезона

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев констатировал, что сезон для команды получился неудовлетворительным. Он также коснулся темы увольнения Андрея Скабелки и причин провала на старте чемпионата.

«Если дать оценку прошедшему сезону, то мы считаем его неудачным. Другого мнения ни у кого нет. Причин много, пытаемся разобраться. Жизнь продолжается. Надеемся, что следующий сезон будет лучше.

Увольнение Скабелки? Мы руководствовались результатом, обстановкой в команде, отношением к делу. Это обычные оценки. Ошибки были допущены не в сентябре, а раньше. Я считаю, что была неправильная подготовка к сезону: не только у тренеров, но и игроков. Возможно, повлияла заранее отведенная роль фаворита. Игроки тоже читают мнения специалистов и не всегда правильно реагируют на них. Набралось достаточное количество причин, чтобы поменять тренерский состав», — цитирует Яковлева сайт КХЛ.

При этом руководство клуба не собирается усиливать нынешний тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным.

«Куда же еще его усиливать? Я считаю, что Игорь Валерьевич вместе со своими помощниками вполне квалифицированы. Это мощная тренерская бригада, которая сможет решать самые высокие задачи», — сказал Яковлев.