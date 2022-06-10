«Сочи» подписал контракт с нападающим Завгородним

«Сочи» подписал контракт с нападающим Дмитрием Завгородним.

Как сообщает пресс-служба клуба, игрок подписал двусторонний контракт, который будет действовать до 30 апреля 2024 года.

21-летний нападающий минувший сезон провел в «Сочи», присоединившись к команде в середине декабря на правах аренды. В регулярном чемпионате КХЛ-2021/22 Завгородний провел 10 матчей, в которых набрал 3 (0+3) очка.

Затем по инициативе игрока в феврале контракт нападающего с «Сочи» был расторгнут, при этом клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

Российский хоккеист отправился в Северную Америку в систему «Калгари», с которым у него был действующий контракт, и продолжил выступать за фарм-клуб в АХЛ. В мае соглашение с «Калгари» было расторгнуто.