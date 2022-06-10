Канадский защитник Мерфи подпишет новый контракт с «Сибирью»

Как стало известно «СЭ», канадский защитник Тревор Мерфи продлит контракт с новосибирской «Сибирью».

В прошедшем сезоне 26-летний канадец набрал 19 (6+13) очков в 26 матчах за «Сибирь» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Новосибирский клуб заняла шестое место в Восточной конференции , а в плей-офф уступил «Салавату Юлаеву» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.