Плотников стал восьмым игроком в истории КХЛ, набравшим 500 очков

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников отметился результативной передачей в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Витязя».

Как информирует пресс-служба лиги, 33-летний россиянин стал восьмым игроком в истории КХЛ, набравшим 500 очков.

На счету форварда 215 шайб и 285 передач в 880 играх в лиге.