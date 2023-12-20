СКА в матче против «Сочи» установил рекорд КХЛ по броскам в створ
СКА установил новый рекорд регулярного чемпионата КХЛ по броскам в створ ворот в матче против «Сочи» (7:2), сообщает пресс-служба лиги.
Команда Романа Ротенберга нанесла в створ ворот сочинцев 66 бросков.
Предыдущий рекорд установил «Авангард» в матче против «Салавата Юлаева» в 2018 году. Тогда омичи нанесли 64 броска в створ ворот уфимцев.
СКА набрал 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Сочи» потерпел 5-е поражение подряд. Клуб с 32 очками занимает 10-е место в таблице «Запада».
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|Авангард
|39
|26
|13
|55
|3
|Сал. Юлаев
|40
|25
|15
|52
|4
|Лада
|42
|21
|21
|51
|5
|Ак Барс
|41
|24
|17
|50
|6
|Трактор
|41
|22
|19
|48
|7
|Автомобилист
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|21
|21
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|Сибирь
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
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|27
|15
|58
|2
|Динамо М
|41
|27
|14
|58
|3
|Локомотив
|39
|25
|14
|53
|4
|СКА
|40
|26
|14
|53
|5
|Торпедо
|41
|24
|17
|51
|6
|ЦСКА
|40
|22
|18
|46
|7
|Северсталь
|40
|18
|22
|43
|8
|Динамо Мн
|39
|18
|21
|40
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|41
|14
|27
|32
|11
|Витязь
|41
|13
|28
|31
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