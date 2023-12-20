Вратарь «Лады» Подъяпольский рассказал об отношении к датам начала и конца сезона КХЛ

Голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский рассказал о своем отношении к возможным новым датам начала и конца сезона КХЛ.

«В любом случае, у нас будет больше отпуск летом. Мы, спортсмены, по сути лето и не видим. Сразу в июне начинаем тренироваться, не успеваем побыть с семьей. Мы можем начать в июле тренироваться, подготавливать себя в августе. Не нам судить, пусть решают, но я считаю, что так было бы неплохо, — цитирует Подъяпольского Metaratings.ru.

«Лада» с 51 очком рассполагается на 4-й строчке таблицы «Востока».