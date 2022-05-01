СКА подписал трехлетний контракт с Николаем Прохоркиным

СКА объявил о возвращении в команду нападающего Николая Прохоркина.

Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с 28-летним россиянином до конца апреля 2025 года.

Прохоркин играл за СКА с 2016 по 2019 год.

В сезоне-2021/22 форвард выступал за «Авангард». В регулярном чемпионате КХЛ хоккеист набрал 21 (10+11) очко в 41 игре, в плей-офф — 7 (5+2) очков в 13 матчах.