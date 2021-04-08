Кареев не хочет возвращаться из Финляндии в КХЛ

Российский голкипер Андрей Кареев, выступающий за финский ТПС, не хочет возвращаться в КХЛ в ближайшее время, сообщает ГорОбзор.Ру.

Отмечается, что к 26-летнему вратарю есть интерес со стороны российских клубов, но сам он хочет продолжить карьеру не в КХЛ. У Кареева есть варианты с командами чемпионата Финляндии и Северной Америки. Его контракт с ТПС истекает в этом году.

В нынешнем сезоне финского чемпионата Кареев провел 35 матчей, в которых в среднем пропускал по 2,02 шайбы за игру, имея процент отраженных бросков 91,6.

В КХЛ Кареев играл за новокузнецкий «Металлург», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев».