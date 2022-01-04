СКА объявил о назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера команды

Как ранее сообщал «СЭ», Роман Ротенберг стал главным тренером СКА.

Пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга объявила об изменениях в тренерском штабе команды.

«В соответствии с решением Совета Директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займет позицию старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды «СКА-1946», — говорится в заявлении СКА.

Изменения в штабе СКА.

В соответствии с решением Совета Директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займёт позицию старшего тренера.



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Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды. Брагин был главным тренером СКА на протяжении полутора сезонов.

СКА после 44 игр регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 занимает второе место в Западной конференции с 62 очками, уступая лидирующему московскому «Динамо» одно очко.

Роман Ротенберг стал главным тренером СКА. Что это — авантюра, помешательство, жест отчаяния?