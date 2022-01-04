Фетисов пожелал удачи Роману Ротенбергу после назначения главным тренером СКА
11:20
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА.
«Роману хочется пожелать удачи на тренерском посту. Надеемся, у него все получится. Действительно, могу только желать удачи. Будем наблюдать», — сказал Фетисов «СЭ».
Напомним, что Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды.
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