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Фетисов пожелал удачи Роману Ротенбергу после назначения главным тренером СКА

11:20
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА.

«Роману хочется пожелать удачи на тренерском посту. Надеемся, у него все получится. Действительно, могу только желать удачи. Будем наблюдать», — сказал Фетисов «СЭ».

Напомним, что Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды.

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Артем Бухаев все материалы автора
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