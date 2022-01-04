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Ротенберг станет главным тренером СКА

06:43
Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Ротенберг. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации корреспондента «СЭ» Алексея Шевченко, глава штаба и вице-президент СКА Роман Ротенберг станет главным тренером армейской команды. Валерий Брагин, который сейчас занимает этот пост, будет переведен на роль ассистента в тренерском штабе.

Напомним, что Ротенберг с 2011 года занимается менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды. Брагин был главным тренером СКА на протяжении полутора сезонов.

СКА после 44 игр регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 занимает второе место в Западной конференции, отставая на одно очко от московского «Динамо».

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