Ротенберг станет главным тренером СКА

По информации корреспондента «СЭ» Алексея Шевченко, глава штаба и вице-президент СКА Роман Ротенберг станет главным тренером армейской команды. Валерий Брагин, который сейчас занимает этот пост, будет переведен на роль ассистента в тренерском штабе.

Напомним, что Ротенберг с 2011 года занимается менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды. Брагин был главным тренером СКА на протяжении полутора сезонов.

СКА после 44 игр регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 занимает второе место в Западной конференции, отставая на одно очко от московского «Динамо».