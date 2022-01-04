Ротенберг станет пятым главным тренером СКА за четыре года
09:40
Роман Ротенберг, который, по данным «СЭ», будет назначен главным тренером СКА, станет пятым специалистом на этом посту за последние четыре года.
Ранее питерский клуб возглавляли Олег Знарок, Илья Воробьев, Алексей Кудашов и Валерий Брагин.
Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды. Брагин был главным тренером СКА на протяжении полутора сезонов. СКА после 44 игр регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 занимает второе место в Западной конференции.
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