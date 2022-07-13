СКА обменял защитника Дениса Александрова в «Сибирь»

«Сибирь» приобрел защитника СКА Дениса Александрова, сообщает официальный пресс-служба новосибирского клуба.

Клуб из Санкт-Петербурга получил за 27-летнего россиянина денежную компенсацию.

Прошедший сезон защитник отыграл в «СКА-Нева» и набрал семь (4+3) очков в 18 матчах.

В сезонах-2018/2019 и 2019/2020 Александров играл за «Сочи», за который забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи в 57 встречах.