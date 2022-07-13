Шведский защитник Классон может перейти в ЦСКА

Как стало известно «СЭ», шведский защитник Фредерик Классон в ближайшее время может перейти в ЦСКА.

29-летний игрок провел за карьеру в НХЛ 170 матчей и набрал 28 (7+21) очков.

В прошлом сезоне Классон выступал за «Тампу», в составе которой принял участие в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ и не отличился результативными действиями.

Также швед играл за «Сиракьюз Кранч» в АХЛ и сделал 14 голевых передач в 47 играх за команду.