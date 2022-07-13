«Ак Барс» объявил о подписании нового контракта с 41-летним Зариповым

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Данисом Зариповым, информирует пресс-служба казанского клуба. Новое соглашение с 41-летним Зариповым рассчитано до окончания сезона-2022/23.

По словам хоккеиста, он принял решение продолжить карьеру, потому что в прошлом сезоне «Ак Барс» не смог выиграть Кубок Гагарина.

«Я планировал завершить карьеру на высокой ноте — с Кубком Гагарина, — цитирует Зарипова официальный сайт казанского клуба. — В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть. Невероятно рад остаться в родном клубе еще на один год. Для меня всегда было честью играть в цветах «Ак Барса», представлять Казань и Татарстан. Благодарю клуб за сделанное предложение, а болельщиков — за постоянную поддержку. В новом сезоне мы приложим все усилия, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань».

В минувшем сезоне форвард принял участие в 27 матчах и набрал 12 (4+8) очков. Также Зарипов является единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина, три раза нападающий завоевал трофей в составе «Ак Барса».